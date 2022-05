Nicolas HOURNON

Après 12 ans dans un cabinet d'avocats d'affaires au sein du Département Distribution Concurrence Propriété intellectuelle Technologies de l'information, j'ai décidé de créer le cabinet NH dédié au conseil en droit des affaires et principalement en droit des contrats et en propriété intellectuelle.



Intéressé par l'activité économique et les relations commerciales entre entreprises, je m'attache à conseiller ces dernières et à les accompagner sur le plan juridique dans leur développement de projets, qu'il s'agisse de créer un réseau de partenaires ou de protéger leurs droits.



Je travaille auprès de PME intervenant dans les secteurs de l'industrie, de la distribution et des services.



J'interviens principalement auprès d'entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, de l'horlogerie, des microtechniques, de la plasturgie et de l'industrie automobile.



J'accompagne les entreprises dans leurs négociations commerciales avec leurs fournisseurs ou leurs clients et les assiste dans la rédaction et la gestion des contrats commerciaux (contrat de distribution, contrat de franchise, contrat d'agence commerciale...) et de leurs conditions générales de vente.



je conseille et assiste les entreprises dans le cadre de la valorisation, de l'exploitation et de la défense de leurs droits de propriété intellectuelle et industrielle (marques, dessins et modèles, brevets).



En outre, j'interviens également devant les juridictions dans le cadre de contentieux commerciaux et de litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle.



Homme d'engagement, j'ai pratiqué un sport collectif pendant 30 ans je et m'implique dans la vie associative locale.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Avocat

Franchise

Distribution

Conseil

Droit

Football