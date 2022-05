Nicolas HOUSSIN

Je travaille depuis 10 saisons d'hiver à l'aéroport de Chambéry Savoie.

Après une saison effectuée dans plusieurs services (passage, accueil, trafic, ops, aviation d'affaires),

je suis désormais rattaché au service trafic-ops, et chef opérations depuis 2012 :



> régulation opérationnelle (parkings, agents de trafic, priorités)

> communication autour du suivi des vols

> contacts avec les compagnies (messagerie SITATEX, tel, mail)

> suivi de la programmation des vols

> formation et management des agents Ops (2 équipes de trois agents)

> gestion des listes de passagers (DCS Resa)



J'ai un bon niveau d'anglais, de bonnes connaissances en allemand et des bases d'espagnol.



J'ai obtenu en 2010 le diplôme Opérations aériennes de l'ESMA .



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Formation

Méticuleux