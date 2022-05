Nicolas HOUVRARD

Je suis gérant de la société Servinfext : nous assistons, nous gérons et nous sécurisons le système informatique de nos clients en externalisant au maximum leurs ressources informatiques;

Notre objectif final est d'externaliser leur gestion et leur systèmes informatique en cloudant leur SI et en gérant leur matériel informatique sous forme de location ou de vente.



Mes compétences :

Administrateur réseau

Informatique de gestion

Technicien informatique