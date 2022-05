Nicolas HUBERT

De formation plutôt classique de l'époque, j'ai un parcours assez atypique:

Issu de fonderie, en ayant commencé par la fabrication pour finir au contrôle de cette même fabrication,

Je me dirige vers la mise en place du service qualité et sécurité dans une société de thermique industrielle.

Par auto-formation, je prend en charge les plans en DAO,puis l'entreprise m'oriente vers la prise en charge des affaires,et plus tard vers la relation clients.

La technicité du métier repose sur les compétences de chacun...



Mes compétences :

Autonome et responsable

Thermique industrielle

DAO

Chargé d'affaires