Christophe BOUDÉREAUX

Je suis depuis le 01.01.08, gérant de la filiale française de Jünger+Gräter, entreprise spécialisée dans les revêtements réfractaires pour les fours industriels. Notre activité est axée sur la pose, plus communément appelée fumisterie industrielle, la vente de produits réfractaires et tout ce qui gravit autour de ce métier.



Jünger+Gräter est une entreprise moderne, internationale et active. Nous développons depuis plus de 70 ans notre savoir faire dans tous les secteurs de l’industrie. Nous nous considérons comme leader en innovation dans notre domaine de compétence, et maintenons cette position depuis des années sur le plan international.



Mobilité et créativité sont la base de notre travail au quotidien. Par conséquent, cela nous assure la plus grande flexibilité pour le client, et nous dinstingue de nos concurrents pour proposer des solutions spécifiques et des résultats optimaux.



Notre force d’innovation et notre expertise nous permet d’être pris pour référence par nos clients, depuis de nombreuses années, et pour les années à venir.



La filiale française est actuellement en plein développement sur le marché national, notamment dans le secteur de l'incinération des déchets municipaux et industriels.



Mes compétences :

Direction générale