Nicolas HUBERT

C'est après six années passées à intervenir sur l'offre produit du Groupe CEGI que je souhaite découvrir une approche ERP standardisée de type SAP ou Peoplesoft.



En effet Le passage à des technologies ERP de type SAP ou PeopleSoft n'est pas aujourd'hui inclus dans la stratégie de ma société.



En tant que métier, pour l'avoir pratiqué en clientèle, puis en support à distance, le rôle du Consultant Fonctionnel ERP répond à mes aspirations professionnelles. En effet, j'apprécie particulièrement cette approche globale incluant l'assistance à la rédaction des spécifications fonctionnelles en fonction des attentes du pilote client, la définition des jeux de tests jusqu'à la validation en production des développements.



Je suppose que notre prochaine entrevue me permettra de vous détailler les relations sur lesquelles je m'appuie au quotidien, au travers des interactions Client / Chef de Produit / Equipe développement, et comment je me projette dans cette nouvelle collaboration.



Mes compétences :

Adonix X3

Comptabilité

COMPTABILITE PAIE

Consultant

ERP

ERP Consultant

Finance

Gestion des stocks

Oracle

Paie

Sage