Nicolas HUCHER

En charge de la formation des équipes (80 personnes) et du Visuel Merchandising des Flagship Store

de Luxe du Morocco Mall :



- Ralph Lauren Black Label Store

- Ermenegildo Zegna Store

- Gucci Store

- Fendi Store

- La Martina Store



Réalise l'analyse du Visuel Merchandising ainsi que des interventions merchandising au sein

des Galeries Lafayette Casablanca pour les maisons :



- Balenciaga

- Céline

- Michael Kors

- Givenchy

- Gucci

- Fendi

- Chloé

- Salvatore Ferragamo

- Armani Collezioni

- Versace

- Jimmy Choo

- Sergio Rossi

- Moschino

- Philosophy Alberta Di Ferretti





En charge du Visuel Merchandising de la suite VIP du Morocco Mall





Responsable de la formation des équipes et du Visuel Merchandising des boutiques à l’hôtel

La Mamounia à Marrakech :



- Gucci

- Fendi





Réalisation de trainings saisonniers sur les différents articles et les matières de la collection en cours



Organisation et préparation de modules de formations (196 heures)

Animation de formations à l’EFA (École Française des Affaires) Casablanca





Mes compétences :

Merchandising

Management d'équipe

Marketing

Vente

Entrepreneur

Training Manager

Créatif

Commercial

MAROC

FASHION

Sales

Training

Visual merchandising

Visual identity