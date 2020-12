Stéphane MARTINI-HENRY

Fort d'une solide expérience dans le retail, j'ai acquis le savoir-être et le savoir-faire pour devenir l'élément moteur de votre centre de profit.

Professionnel énergique, motivé et doté d'un véritable esprit d'équipe, je sais gérer toutes situations.

Challenger dans l'âme, je mets un point d'honneur à atteindre et dépasser les objectifs qui me sont fixés.



Mes compétences :

Gestion d'un centre de profit (CA, KPI'S, compte d'exploitation)

Fait preuve d'une grande motivation personnelle

Courage managérial

Exemplarité

Leadership d'équipe

Recrutement, formation, coaching et évaluation des équipes

Goût prononcé pour le merchandising