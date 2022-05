Nicolas HUET

2013 à aujourd'hui :

Formateur indépendant (Auto-entrepreneur) à l'IMIE Rennes

Cours : SQL, Java



Parcours professionnel :

2013 à aujourd'hui : TMA IT-CE

> Maintenance du site de la Caisse d'épargne (partie public et privée)

2013 : Projet de migration Delphi vers C#

20112013 : TMA

> Responsable d'une application conteneur de web service

> > Réalisation des spécifications, CDC

> > Suivis des livraisons et des paliers.

> > Création des fiches de tests

> > Suivis des développements.

> > Développement des WS (CXF, Axis)

2010/2011 - Projet de migration d'un code VB vers du C# chez Logica

2010 - Mise en place de la Business Intelligence:

- La solution choisie est Microstrégy.

- Mes missions :

> Interview des utilisateurs clés et recueil des besoins en reporting et en analyse.

> Création et alimentation de l'entrepôt de données avec SSIS (SQL Server Intégration Services).

> Création des univers sous microstrégy

> Création des rapports d'analyses.



2009 - Mise en place de solutions de Business Intelligence autours de l'ERP Navision.

- Donc construction de l'entrepot de données

- Recherche et mise en place de solutions de reporting et de suivis d'activité



2008 - Compétences acquises : Au cours de cette année, je pratique (et me passionne) pour le développement de clients lourds en Java (Swing), sur le plan de l'esthétique au travers de l'API Java2D, mais aussi sur l'architecture Swing et toutes les possibilités que celle-ci offre.

J'ai pu également mettre en œuvre des solutions basées sur JNLP, solution qui offre une facilité impressionnante en terme de déploiement d'applications lourde, au point que l'on se rapproche de très près d'un déploiement de clients WEB, tout en conservant les avantages de solutions basées sur un client lourd.



J'ai eu également l'occasion de travailler sur l'ERP Navision, non pas en terme de programmation, mais plutôt sur une approche fonctionnelle, en effet, en ce moment, on est en train de migrer vers une solution Navision, avec tout ce que cela implique :

- Reprise de données

- Formation utilisateur et donc auto-formation général.



Je vais enfin au cours de l'année qui s'annonce me pencher sur le développement d'application C# et sur les nouveautés qu'apporte le framework 3.5, principalement sur les API dLink/xLink.



- Apprentissage (2007) : Préparation d'un Master 2 informatique (Ecole ITIN) au sein de la société Rétis Communication.

> > 1ere année : L3

> > 2ème Année : Master 1



- Apprentissage : Préparation d'un BTS IG au sein de la société Rétis Communication.

> > Compétences acquise : Développement en J2EE, xHTML, CSS, JavaScript.

> > Analyse et autonomie sur les dévelopepment et les évolutions de l'éxistant.



- Professionnel Qualité à PSA (peugeot citroen) : 1 an

> > Compétences acquise : relationnel avec différents intervenants, acteur interne et fournisseur.

> > Réagir vite en cas d'incident qualité.



On peut me contacter à l'adresse E-Mail suivante : nicolas.huet35@gmail.com



Mes compétences :

SQL Server

Java

C# .NET

WebServices REST JAX WS

JavaScript

AngularJS

Business Intelligence

Java EE

Spring MVC

Hibernate

Spring Framework

Scala

Web 2.0

Framework java Vert.x

MongoDB

Spring security

Elasticsearch