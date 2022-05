Nicolas HUGODOT

Responsable marketing, 19 ans d'experiences en marketing à l'international:



chef de projet informatique, puis chef de produit telecom et expert VAS, prépayé, enfin directeur marketing (CMO) d'opérateurs GSM / 3G, à l'international souvent pour Orange (hollande belgique france italie sénégal algérie la réunion miami), je cherche aujourd'hui un nouveau challenge comme responsable marketing dans la région Lyonnaise ou Parisienne!





Passionné de voyages, de cultures étrangères, et de sports nautiques.

Je parle français anglais allemand italien et un peu de japonais.



Mes compétences :

Marketing

Gestion De Projet Et De Programme

Stratégie

Marketing Produit

Direction Marketing

Marketing Digital

Gestion de projet

Web

Communication

Mobile

Internet

Gestion de projets