Nicolas HULIN

• Suivi, analyse des données qualité et détermination des évolutions, améliorations.



• Analyse des non-conformités, définir et préconiser des actions correctives et contrôler leur mise en œuvre.



• Superviser ou effectuer le contrôle qualité des produits entrants/sortants, en cours de fabrication, en conditionnement.



• Maitrise des outils de la qualité (ISHIKAWA, 5M, PARETO, ...).



• Connaissance des normes (22 000/14 000/9 001).



• Sensibilisation et formation du personnel à la démarche qualité.



• Coordonner l'activité d'une équipe.



