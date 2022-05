Nicolas HUSSON

De formation littéraire, je souhaite travailler dans le secteur de la communication. J'ai été formé parle plusieurs langues (anglais/allemand), rédiger et analyser des contenus (rapports, articles, etc.). Mon cursus était dirigé vers le monde de l'entreprise et j'utilise Photoshop.



Comment obtenir une expérience professionnelle dans ce domaine si toutes les offres d'emploi sont...des stages!



Je ne cherche pas du tout de métier lié à l'enseignement ni au service client!



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Anglais/Allemand (niveau avancé)