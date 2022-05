Comme mon profil l'indique! Je m'appelle Nicolas Husson, j'ai 22 ans. Depuis mon plus jeune âge, j'aime imaginer et mettre en forme mes idées. L'ors de mes formations en plasturgie, nous avons appris à utilisé le logiciel SolidWorks, dont j'ai eu le temps de m'y familiarisé pendant mes heures libres! Le Logiciel puis et également mes projets personnelles mis en 3D, ont complètement confirmer la voie du Design que je vise depuis tout petit.



Mes compétences :

Composite plastique

Injection plastique

Compression plastique

Solidworks

Thermoformage

Extrusion plastique

Pack office

Powerpoint

Chaudronnerie plastique

Moldflow

Rotomoulage