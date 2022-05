Romain DIDIER

Diplômé d'école d'Ingénieur Mécanique option Maintenance, avec une expérience de 5 ans en alternance dans les domaines de la maintenance industrielle et gestion de projet de la fonderie automobile PSA Peugeot Citroën (BTS Maintenance Industrielle également en alternance auparavant). Je travaille depuis 1 an avec la société LGM pour le compte d'EDF dans la gestion des données de maintenance et d'exploitation dans le cadre du projet de la rénovation des centrales hydroélectriques françaises.



Mon parcours m’a permis de me forger une expérience dans la plupart des activités industrielles que ce soit la maintenance, la production ou la gestion de projet. Tout au long de ces années, j’ai pu développer mes compétences en électrotechnique, automatisme, mécanique et gestion d’affaires.



Aujourd’hui, mon objectif est de continuer mon parcours dans les secteurs de la maintenance et du projet. Après l’automobile et l’énergie, je souhaite continuer à cultiver mon intérêt pour découvrir d’autres mondes industriels.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Lync

GMAO

Maintenance industrielle

Gestion de projet

Informatique

Qualité

Administration de bases de données

Production industrielle