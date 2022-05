Nicolas HUSSON

Responsable Projet Système chez Echosens une entreprise française de haute technologie spécialisée dans le domaine du diagnostic non-invasif en hépatologie. Très active en Recherche et Développement, Echosens détient 17 familles de brevets principalement centrés sur sa technologie clé : l'élastographie impulsionnelle à vibration contrôlée (VCTE™).



http://www.echosens.com/en/





Formation et diplôme:



2006 – 2009 Diplôme d’Ingénieur ENSIM Option Capteurs (1er Semestre 3è année University of Ulster Master Biomedical Ingeneering)

Le Mans Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans (ENSIM)



2004 – 2006 DUT Mesures Physiques, Option Techniques Instrumentales

Lannion IUT MP (Mesures Physiques)



2004 Bac STI électronique

Brest Lycée Vauban





Formations Professionnelles:



Mesures acoustiques (Bruel & Kjaer)

Expertise technique IECEE (LCIE Bureau Veritas)

Nouvelle directive Machine 2006/42/CE (Bureau Veritas)

Participation au « workshop » Usability in IEC 60601-1-6 à Milan (IECEE)

Habilitation électrique (B1V, H1V, BR, BC...)

Sécurité des appareils à LASER et photobiologique des lampes : normes CEI 60825-1 et CEI 62471 (LNE)

Sauveteur secouriste du travail (CFP)

Conception CEM (Compatibilité Electro-Magnétique) des équipements électroniques (LCIE)

Participation au « workshop » Young Professional Manager à Seattle (IECEE)



Mes compétences :

Office