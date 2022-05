Nicolas HUSSON

Chargé de clientèle entreprises dans une structure de courtage, j'apporte des solutions à des collectivités et entreprises de tous secteurs en assurances IARD.



Spécialiste Dommages aux Biens et Responsabilité Civile, j’aide et conseille les entreprises dans leurs autres risques :

- Flotte de véhicules,

- Bris de Machines,

- RCMS,

- …



Mes connaissances et ma formation initiale en assurance me permettent de leur proposer également d’autres produits tels que : Santé, Prévoyance, Retraite, Assistance,…



Sérieux et dynamique, je développe et fidélise ma clientèle par une approche de conseil et d’analyse des risques.



Mes compétences :

Assurance

Commercialisation

Conseil

Négociation

Prévention

Vente

Développement commercial