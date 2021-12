Stéphane PERRY

Actuellement en recherche dans la région des Bouches du Rhône et particulièrement Salon de Pce, Avignon et Aix en Pce.

Expérience de 13 ans au sein dune entreprise multinationale Unilever dont dernièrement 4 ans au service Supply Chain.

Gestion partagée dapprovisionnement de 3 entrepôts pour lenseigne Carrefour : suivi des stocks et des opérations promotionnelles via SAP et Datalliance.

Gestion des commandes reçues en EDI pour les enseignes Intermarché et Leclerc pour les catégories Food et Home Care (alimentaire et entretien de la maison).

Gestion dallocation des stocks pour la catégorie Home Care (entretien de la maison) : planification et suivi des opérations promotionnelles via SAP et PPE Led.

Collaboration avec les services Supply Planning en amont et Customer en aval.

Expérience commerciale de 16 ans : développement du fichier client, écoute, réponse adaptée au besoin, négociation et suivi de la clientèle.



Mes compétences :

chef de secteur

agroalimentaire

Vente

EDI

SAP

GPA

Gestion des stocks

Service client

Chaine logistique