Ingénieur mécanicien et Docteur (Ecole Normale Supérieure de Cachan). Spécialisé en métrologie 3D sans contact (3D scanning) et en méthodes de production comme l'Impression 3D. Plus de 5 ans d'expériences en France et à l'étranger dans l'automobile. Anglais, français et portugais courants. Actuellement enseignant-chercheur à la Universidade Federal de Uberlândia, au Brésil.



Mes compétences :

Gestion de projet

Catia v5

SolidWorks

MATLAB

Microsoft Office

AutoCAD

GANTT Project