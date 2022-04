Amélie HUGON

Diplômé d'un Master Management spécialisation Marketing, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein de grands groupes tels que Renault, Nikon et Samsung.



J'ai su développer un profil complet et de qualité en occupant les postes suivants :

- Assistante Marketing chez Nikon, participation à la construction des stratégies marketing et plan de communication. Vision globale Marketing



- Chef de Secteur chez Samsung, déploiement de la stratégie trade marketing en point de vente, développement du CA en local et formation d'équipes de vente. Vision terrain, application du marketing Mix et connaissance des circuits de distribution



Aujourd'hui j'aspire à un poste de chargé de Trade Marketing afin d'allier mes connaissances des circuits de distributions avec le marketing du lieu de vente.



Actuellement en poste, je suis à l'écoute active du marché et des éventuelles opportunités correspondant à mes ambitions.



Merci d'avoir pris connaissance de mon profil et espérant retenir votre attention



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Evénementiel/

Ecoute client

Marketing opérationnel

Chef de secteur

Marketing

Commerce

Mix Marketing