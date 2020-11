Nicolas IMBERT

Saisissez les temps forts de carrière…

Tout au long de mon parcours professionnel, mes employeurs m'ont confié de multiples missions telles que l'installation et la gestion de matériels informatiques à usage professionnel et personnel, la maintenance de réseaux informatiques et la formation des usagers.



J'ai pu ainsi développer une expertise dans divers domaines comme la prise en main à distance, la configuration de routeurs ou de solutions sans fil, la migration et l'intégration de postes sous Windows NT, 2000, 2003, XP et Seven, la résolution de conflits hardware et software ou encore la sécurisation et le partage des données...



Demeurant toujours polyvalent, autonome et réactif face aux évolutions technologiques et aux demandes de mes clients, j'ai pu tester mes acquis et surtout élargir mes connaissances en tant que technicien informatique.



Mes compétences :

Informatique

Technicien itinérant

Conduite du changement

Analyse des besoins

Analyse fonctionnelle