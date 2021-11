Yohann JOBARD

Depuis 20 ans, l'Humain est le fil conducteur de mon parcours, à la fois en RH, Santé au Travail, Ergonomie, aussi bien en tant que Consultant Formateur que Manager.

Le bien-être au travail ne se dicte pas ; il s'écrit avec vous !



Et mon engagement : Vous aider à Révélez et Préservez vos Talents pour avancer !



Agréé IPRP, j'accompagne sur mesure les TPE et PME dans le développement de leur activité, en répondant aux enjeux sociaux :

- Richesses Humaines

- Santé & Sécurité au Travail

- Ergonomie

- Management