Nicolas IMBERT-GONON

Au sein du groupe GSF depuis plus de 8 ans, je suis en charge d'un portefeuille de clients pour un CA mensuel de 120 K€. J'ai sous ma responsabilité une soixantaine de salariés pour assurer des prestations de nettoyage et de services associés chez des industriels de différents secteurs d'activité (agroalimentaires, pharmaceutiques, industries, tertiaires).

Véritable chef de mon secteur, je travaille en autonomie et je suis garant de la qualité et du suivi commercial de mes clients.

Manager d'équipe, j'assure le recrutement, la formation et l'animation de mes collaborateurs pour atteindre nos objectifs de production dans le respect des règles de sécurité.

Responsable de mon exploitation, je gère mes commandes, l’entretien de mon parc de machines, ma production. Je suis toujours en recherche de gain en travaillant sur l'organisation de mes équipes, sur les méthodes de travail, sur les produits avec pour seul objectif la viabilité financière de mon secteur et la fidélisation de mes clients.







Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Formation des salariés

Gestion des clients

Recrutement tout public

Management

Optimisation de la production

Organisation du travail