Nicolas JACQUEMIN

Actuellement en recherche d'un contrat de professionnalisation en alternance pour passer un titre de niveau II : Responsable en ingénierie systèmes et réseaux. Démarrage de la formation prévu le 23 octobre 2017 pour une durée de 2 ans.



#### Compétences :



- Administration des systèmes Windows Server 2008/2012/2016, Windows XP/Vista/7/8.1/10, Debian, VMWare ESX et Microsoft Hyper-V.

- Installation et configuration d’un parc informatique : câblage, brassage, adressage, serveurs, routeurs, switchs, pare-feu, périphérique client, etc.

- Maintenance préventive et curative d’un parc informatique (continuité de service, supervision et gestion des stocks).

- Aide et support aux utilisateurs en direct ou à distance.



Mes compétences :

Gestion de projet

Assistance utilisateurs

Administration réseaux

Administration système

Maintenance informatique

Linux

Microsoft Office

TCP/IP

Notions ITIL

Microsoft Windows

Cisco

Microsoft Windows Server