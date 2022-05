Directeur Artistique Digital au STUDIO IRRESISTIBLE - communication visuelle. Il en est associé/gérant et l'a fondé avec Jérôme Liniger et Médiane – Art & Communication en 2009.



Au studio, il est à l’origine de la méthode “Irresistible”, cette façon que le studio a de travailler si précisément les projets et d’affiner le désir client de façon unique. Entre son activité de dessinateur (Le Crapaud.fr) et d’illustrateur, il gère les projets web et la création des outils de communication multimédia. Il signe plus particulièrement les courts métrages animés, notamment pour l’Institut National de Recherche sur la Sécurité, Ethical Coffee Company (le célèbre concurrent de Nespresso) et Pizza Pino.



Son cursus, après des études en Arts appliqués et Architecture Intérieur à Caen, se précise depuis 2002 à Paris dans les arts graphique et le multimédia, entre autre à l’Institut d’Etude Supérieure des Arts de Paris (IESA). Il parfait enfin sa formation auprès du designer Frédéric Mané, avec qui il collabore sur de nombreux projets, par exemple pour Nina Ricci. Plusieurs années membre de l’Art DirectorsClub de New York, il s'intéresse à la communication sous toutes formes, et même bien au delà du Design Graphique.



Après avoir mené une recherche sur la manipulation et ses relations avec la communication, Nicolas Jacquette a été consultant auprès de plusieurs institutions (MIVILUDES, Jeunesse & Sport, Haute Ecole de la Magistrature, etc.) et a donné de nombreuses conférences en France sur ses recherches engagées sur la question de la manipulation mentale et des dérives sectaires.

Une approche unique qui lui donne aujourd'hui une vision pointue et singulière sur les questions de communication en générale, et sur celle de la communication par les images en particulier.



www.studio-irresistible.com



Mes compétences :

Conseil

Internet

Édition

Création

Communication

Dessin

Web

Animation

Graphisme

Art

Illustration

Web design

Créativité

Peinture