Stéphanie BENARD

Titulaire d'un Master européen en Management Multimédia, je suis actuellement intégrateur web dans une entreprise de e-commerce. J'ai en charge l'intégration de pages HTML à partir de maquettes graphiques bien définies.



Ayant effectué toutes mes études en alternance, je suis depuis 9 ans dans le monde professionnel. J’ai pu acquérir de l’expérience et un savoir faire dans le secteur de la communication visuelle et du multimédia.

Au cours de mes différents postes occupés, diverses tâches et responsabilités m’ont été confiées. Au-delà de l’intégration et de la production multimédia (mise à jour de site, création de bannières publicitaires…), j’ai eu l’opportunité de développer le site du Campus de la Fonderie de l’Image, de gérer une base de visuels d’un site e-commerce ou encore les envois et la base de données d’emailings.



Mes expériences au sein de différentes structures m'ont permis de développer mon sens des responsabilités, mon esprit d’initiative et d’acquérir des facilités d’adaptation ainsi qu’une polyvalence importante.

Méthodique, autonome et avec un bon esprit d’équipe, je pourrais apporter mes compétences sur différents projets dans le domaine du multimédia.



Je suis également passionnée de photographie, je ne sors pas sans un appareil photo dans la poche. Je fais des photos de style urbain, contemporain et sportif. J’aime prendre en photo ce que tout le monde voie mais que personne ne remarque réellement.

Quelques-uns de mes clichés ont été utilisé sur le site de France Bleu Ile de France ou encore l’Internaute. Quelques entreprises utilisent également mon travail photographique pour réaliser leur plaquette.

J’espère pouvoir un jour faire de la photo dans mon milieu professionnel.



Vous pouvez découvrir l'ensemble de mes photos en visitant ma galerie Flick-r :

http://www.flickr.com/photos/stephyinparis/collections



Je suis ouverte à toute proposition de collaboration.



Mes compétences :

Action script

Adobe Illustrator

CSS

Dreamweaver

Flash

Gestion de projet

Gestion de projet multimedia

HTML

HTML XHTML

indesign

Javascript

Mac

Microsoft Office Word

Microsoft Power point

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Multimedia

MySQL

PC & MAC

Photographie

PHP

Php MySQL

Premiere

Suite office

Wordpress

X press

Xhtml

XML