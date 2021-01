Eric JOLIVET

Le pilotage de projets IT et l'accompagnement dans la transformation digitale sont mes principales compétences. Mon expérience de 14 ans sur des problématiques BtoC comme BtoB et mon goût pour l'opérationnel me permettent de mettre rapidement en place des actions cohérentes dans une logique de retour sur investissement.



Mes compétences :

E-commerce

Gestion de projet

E-business

SEM

Développement web

Administration de bases de données

Programmation orientée objet

OLAP

JQuery

JSON

SEO

Microsoft SQL Server

JavaScript

PHP

Agile Scrum

Azure

C#

ASP.NET