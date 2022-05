Nicolas JALLIER

Tout d'abord métreur, puis conducteur de travaux, je suis rapidemment devenu chef d'agence d'une petite entreprise de peinture.



Motivé par la recherche de nouveaux concepts, j'ai développé, en plus des prestations traditionnelles attachées à cette activité, plusieures nouvelles offres, comme les enduits à la chaux, puis les bétons cirés.



En 2017, l'entreprise Leonart est née, dans le but de promouvoir une décoration innovante et moderne



Mes compétences :

décoration

commercial

conducteur de travaux

architecte d'intérieur

Chargé d'affaire

peinture