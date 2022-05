Nicolas JAMET

Fort de 15 années d’expériences en contrôle de gestion dans le secteur des services (gestion de la relation client en centres de contacts, médias, distribution et logistique), je mets à profit une orientation business de mon métier au travers d’un contrôle de gestion à dominante opérationnelle et commerciale.



Entré chez Coriolis il y a près de 8 ans, j’ai été missionné pour mettre en place un contrôle de gestion qui puisse affronter les importants défis de profitabilité et de développement qui lui ont été fixés.



Responsable du contrôle de gestion de Coriolis Service (Gest. Relation Clients / 45 M€ de CA / 1 500 salariés), membre du comité de direction, je suis rattaché directement au Directeur général de la branche Centres d’appels de Coriolis et encadre une équipe de contrôleurs de gestion.



Je suis également responsable du pricing de nos prestations dans le cadre de réponses aux appels d’offres et de nos propositions commerciales, ainsi que des éventuelles négociations financières qui en résultent.



Ainsi, dans un contexte particulièrement fort de concurrence et de pression sur les prix, j’accompagne et favorise, avec succès, l’important développement de la société qui est passée, en 7 ans, de 2 sites de production (500 salariés) à 5 aujourd’hui, dont un à l’étranger (1 400 salariés).



www.coriolis-service.fr



« Faire d’un instant une relation privilégiée »



Nos implantations : Paris La Défense (siège) auquel s’ajoutent 6 sites de production, 5 en France et 1 en Tunisie.



Mes compétences :

Audiovisuel

Centre d'appels

Centre de contacts

Contrôle de gestion

cost killing

Création

Création de valeur

Direction générale

Logistique

Médias

Pricing

Relation Client

Secretariat

Secrétariat général