Nicolas JANEL

Bonjour,



Je suis analyste développeur expérimenté, flexible, et dynamique.



Je travaille essentiellement en télétravail (60-80%), avec une attention particulière apportée à la communication, au suivi de projet et aux relations humaines.



Historique de clients : Orange, Actemium/Vinci, EDF, Gemalto, Speekoo, Harmonie Mutuelle, MyLorraine, Eparco, Self-Artworks



Mes langages de prédilection : Javascript/ES6-7, HTML5, CSS3, PHP

Mes compétences d'expertise : Angular, Ionic, Symfony, Cordova, KendoUI

Mes actuelles montées en compétence : NodeJS, React, Vue.js

--------------------------------------------------------------

Hi,



I'm an experienced analyst developer with flexibility and dynamism in mind.



I mainly work from my own office (60-80%), keeping a big attention on communication, project lead and human relations.



I used to work for : Orange, Actemium/Vinci, EDF, Gemalto, Speekoo, Harmonie Mutuelle, MyLorraine, Eparco, Self-Artworks



Main programmatic languages : Javascript/ES6-7, HTML5, CSS3, PHP

Very confortable on those frameworks : Angular, Ionic, Symfony, Cordova, KendoUI

Actually acquiring knowledge on : NodeJS, React, Vue.js



Mes compétences :

SQL

Android

PHP

Java

JavaScript

Firebase

Ionic

AngularJS

JQuery

HTML 5

CSS 3

CodeIgniter

Symfony2