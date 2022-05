Nicolas JARMUZYNSKI

Ingénieur en Biotechnologies formé à l'ESIL de Marseille, je suis particulièrement spécialisé dans la biologie moléculaire. J'ai acquis beaucoup d'expérience dans la construction de souches bactériennes et cellules de mammifères que ce soit pour des Knock-Out et/ou des Knock-In.



Je travaille en ce moment sur la technologie TALENs et CRISPR, technologies novatrices qui permettent de créer des modifications génétiques (ajout de tag, mutation, délétion de domaine...) de manière rapide et efficace. Cela ouvre la voie à la création de protéines avec des caractéristiques complexes ou à des modèles murins mimant la réalité des tumeurs.



Ces compétences sont complétées par une forte expérience en culture cellulaire, l'utilisation de VectorNTI au quotidien ainsi que des techniques de protéomique comme le Western Blot ou le FACS.



Mes compétences :

Protéomique

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Microbiologie

Bioinformatique