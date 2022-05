Nicolas JAUBOIS

Après deux années d’expérience dans le secteur de la grande distribution, je suis actuellement à la recherche d'un poste de chef de rayon. Ma dernière expérience professionnelle m’a permis d’acquérir une bonne connaissance du métier de manager.



Jeune diplômé d’une licence professionnelle en commerce et distribution, j’ai pu faire mes premières armes dans le monde du commerce. Au cours de formations internes chez Auchan, j'ai acquis des connaissances en grande distribution et j’ai perfectionné mes compétences en management.



Très déterminé et motivé, je m'implique beaucoup dans mon travail car il me tient à cœur de montrer mes capacités. Je possède de solides notions de gestion, ce qui est toujours utile pour un travail de qualité dans le cadre commercial. De plus, j'ai déjà encadré avec succès des équipes dans mon dernier emploi.