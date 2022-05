Nicolas JAUNIAUX

Trilingue (français, anglais et allemand), je suis titulaire d’un Master en Sciences en Biotechnologie (Allemagne) et d'une Thèse de Doctorat en Biologie Moléculaire (France).



Après ma thèse, j'ai travaillé 2 ans au laboratoire de l'Institut de Médecine Translationnelle et Expérimentale (Roche) qui m'a permis d'avoir une première expérience dans le domaine des essais cliniques.



Désormais j'aimerais mettre à profit mon expérience académique idéalement au carrefour de la recherche appliquée et du développement thérapeutique.



Mes compétences :

Biologie

Biotechnologie

Essais cliniques

Génétique

Génomique