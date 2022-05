Nicolas JONNIAUX

Une carrière de sept ans dans l'armée de l'air en tant que sous-officier m'a permis d'acquérir des compétences techniques en mécanique générale, en mécanique automobile, poids-lourd, et en mécanique de servitude. Cette expérience m'a apporté des qualités humaines et relationnelles qui m'ont poussé vers une réorientation professionnelle. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter le milieu militaire en juillet 2014 pour reprendre les études dans le commerce. Je souhaite, à l'issue de cette formation, trouver un emploi de commercial dans une entreprise qui me permettrait de m'enrichir des échanges avec les clients et de performer mes capacités pour atteindre de nouveaux objectifs.



Mes compétences :

Techniques de vente

Bureautique

Comptabilité analytique

Marketing

Gestion de la relation client

Mécanique générale