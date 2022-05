Nicolas JAVELAUD

Analyser - Fédérer – Motiver – Développer



10 ans d'expérience en encadrement de manager de centres de profits et animation de réseau, pilotage de zone avec 5 directeurs multi-sites, en charge de diverses régions de 25 à 43 sites, management des équipes et accompagnement terrain.

Contrôle et analyse des résultats commerciaux et gestion,

Élaboration et mise en place de plans d’actions Régionaux,

Reporting, interface siège, suivi qualité et accueil clients,

10 ans d'expérience en direction de centres de profits, pour les marques, Campanile, Climat de France et groupe Choice





Née à NANTES en Loire Atlantique (44), 45 ans, marié 2 enfants

Vit à BORDEAUX (33)



Mes compétences :

Dynamique

Conduite de projet/ management projet

Reporting

Réalisation budget

Strategie entreprise

Process groupe

Prise de parole en public

Animation réseau, réunion region, equipe

Hôtellerie

Gestion hôtelière

Restauration

Ressources humaines

Animation de réunions

Contrôle qualité

Business Process Management

Relations clients