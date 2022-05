Nicolas JAYER

Graphiste depuis 12 ans dont 3 ans chez BFMTV au sein de la rédaction. Je dispose d'un grand nombre d'expériences dans différents domaines, édition press, corporate, entertainment, prêt à porter, cinéma, marketing opérationnel, institutionnel, télé, édition jeunesse, ludo-éducatif.



Je suis à l'aise aussi bien dans la créa que l'éxé.



Bref je m'adapte, j'ai également acquis un bon sens de l'analyse des projets qui me sont confiés.

Volontaire et curieux et plutôt sociable.



Mes compétences :

graphiste

print

polyvalent

Édition

Design

Maquettage

Création