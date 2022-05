Nicolas JEANDOT

Compositeur, éditeur et producteur de musique zen, ambient, electro. Fondateur du label NJ Productions. 22 albums signés en France, USA, Canada. Compilations zen pour Universal,Warner et Sony Music. Musiques originales pour la télévision et le cinéma (TF1,France 3, France 5, TV5, M6)

SiteArray

Distribution indépendante de CD avec mise en place de bornes d'écoute interactives

Concerts de musique zen.



Mes compétences :

Compositeur

Musique de film

Pianiste

Distribution

Édition musicale

Design sonore

Musique

Zen

Son

Arrangements

Cinéma