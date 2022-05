Nicolas JEANDOT

@ : dr_n_jeandot@hotmail.com

Titulaire du permis B

62 ans



Médecin Spécialiste en Médecine Générale et en Information Médicale.



La codification pour les SSR est fondamentale pour l'année 2016. Elle va servir de référentielle pour la part dotation globale du financement SSR en 2017.

Le manquement, l'omission, peuvent se traduire par un manque financier important.

En indépendant, je vous propose mon expertise dans ce domaine pour vous aider, vous assister, dans la construction des éléments à adresser à l'ATIH.



Anglais lu



 PARCOURS PROFESSIONNEL





01/06/2004-31/12/2015: Médecin des Affaires Médicales et Médecin DIM MCO et SSR ESPIC (CDI)

01-06-2013-31/05/2014 : Médecin DIM MCO et SSR ESPIC (CDI),

01/05/2011-31/05/2013 : Médecin DIM MCO et SSR ESPIC (CDI, 3 Etablissements),

01/11/2010-30/04/2011 : Médecin DIM MCO ESPIC (CDD, 4 journées/semaine)

01/05/2010-31/10/2010 : Médecin DIM MCO ESPIC (CDD, 2 journées/semaine)

01/11/2009-31/10/2010 : Médecin DIM MCO et SSR HP (CDD, 2 journées/semaine)

01/11/2009-30/04/2010 : Médecin DIM Externalisé MCO, SSR et Psy HP (CDD, 1 journée/semaine)

01/06/2009-30/09/2009 : Médecin dans un SSR Nutrition et Responsable DIM Privé (PMSI) (CDD)

01/10/2008-31/03/2009 : Médecin dans un SSR Polyvalent Privé (Orthopédie, Viscéral) et Responsable DIM (PMSI) (CDD)

01/07/2008-30/09/2008 : Médecin dans un SSR Polyvalent Privé (Orthopédie, Viscéral), création de l’Unité dans un établissement privé et Responsable DIM (PMSI)

02/11/2006-31/06/2008 : Médecin Conseil CNAMTS, coresponsable C.C.A.M.

1985/2006 : Médecin généraliste, libéral, conventionné à Honoraires libres.





 FORMATION



2007 : Titularisation Médecin Conseil CNAMTS

2006/2007 : Formation ENSSS comme Médecin-Conseil

2007 : Qualification : Spécialiste en Médecine Générale.

1984 : Diplôme de Docteur en Médecine



 Connaissances complémentaires 



Bureautique: Word - Publisher - Excel - PowerPoint - Osiris - Oxalys - PMSI Pilot - Web100T - Axya-C Page - Orbis – ResUrgence – Diane – Alfa – DimReport – Cegi – Urqual – Xplore.



 Divers 



Loisirs : Informatique, Internet, Photographie, Musique, Peinture, Lecture, Bricolage, Jardinage.

Sports : Ski, Randonnée en montagne.





Mes compétences :

PMSI

Médecin