Nicolas JEHL

2006: Commercial à la société Sage DRS

- Prospection commerciale sur la région Parisienne

- Réponse aux appels d’offre (volets techniques et financiers)

- Formation «technique de Négociation» (avril 2006)



Mai 2003: Agent de Maîtrise à la société Sage DRS

- Responsable d’exploitation « Collecte et traitements des déchets toxiques. »

- Référent Client

- Responsable Environnement

- Responsable Logistique



Octobre 2000: Responsable Sécurité et Environnement à la société Sage DRS (Société de collecte et de traitement de déchets dentaire, basée à Mantes-la-Jolie).

- Travail sur la réglementation française

- Mise en place de transports de déchets toxiques en France et en Europe

- Mise en place du suivi des déchets

- Création d’un pré dossier I. C. P. E.

- Création des procédures



Mes compétences :

Appels d offres

Appels d'offres

Commerciale

Déchets

Dossier technique

Gestion déchets

Prospection

Prospection commerciale

Technique