Nicolas JEHL

Expérience technique et commerciale depuis 20 ans. Vente de solutions techniques sur mesure.



depuis 2012: A.I.S (PME) Responsable commercial. Contrats et travaux de sous-traitance auprès d' exploitants d'immeubles (COFELY, DALKIA, JOHNSON...).

2010-2012: HADES/TERGA (PME) Ingénieur commercial. Fabricant de pompes à chaleur et de panneaux solaires. Développement d'un réseau de partenaire pour la distribution et l'installation des appareils.

2008-2010: DSC Responsable commercial en charge de la promotion des ventes de systèmes thermiques liés aux énergies rnouvelles. CDI

2001-2008: Sitetic Graphics (PME) Technico-commercial, solutions de traçabilité et de marquage, en charge d'un important secteur géographique qui s'étend de l' Ile de France à l'Aquitaine. Mes principaux clients: l'automobile, le textile, l'agro-alimentaire. CDI

1996-2001: Sitetic Graphics (PME) Technicien: traçabilité, marquage, étiquetage industriel. Formations sur progiciel, service avant-vente et après-vente sur lignes de productions en milieu industriel. CDI

1995-1996: Cerberus Guinard (groupe SIEMENS) Aide acheteur pièces techniques destinées à l'aéronautique et à la sécurité des personnes. CDD

1993-1994: Service militaire/ 12 mois: instructeur.



Centres d'intérêts: vie associative, nature, bricolage, vélo, natation, montagne



Mes compétences :

Administration des ventes

Négociation contrats

Techniques de vente

Force de proposition

Analyse technique