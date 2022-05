Nicolas JEHL

Expérience significative dans plusieurs secteurs d’activité multi sites, multi sociétés (Energie, SSII, Industrie, Distribution).

Business partner, fortement impliqué dans le développement des organisations, des affaires et des systèmes informatisés de gestion, manager d'équipes, anglais opérationnel.



Mes principales compétences :



Mesure de la performance

& analyse financière :

- Reporting, P&L, KPI

- Analyse d’écarts,

- Analyse de marges - coûts

- Optimisation BFR, DSO

- Cycle budgétaire

- Forecasts



Management :

- Equipe contrôle de gestion

- Equipes comptables

- Responsables administratifs



Pilotage de projets :

- Implantation ERP

- Refonte reporting et IFRS

- Suivi CAPEX et trésorerie

- Appel d’offre

- Réorganisation



Business partner :

- Conseil aux opérationnels

- Pilotage plans d’actions

- Participation aux board meeting

- Business plan

- Participation due diligence

- Projets acquisition et cession



Mes compétences :

Budget

Contrôleur de gestion

Forecasts

ERP

Management

Organisation et stratégie

P&L management

Optimisation des coûts