Nicolas JOB

EGERYS FINANCE est une société indépendante spécialisée dans l’ingénierie fiscale et patrimoniale.

EGERYS est le fruit d’une association de conseillers en gestion de patrimoine désirant mettre en commun leur expérience et leurs compétences tout en gardant indépendance et objectivité.





Nos Domaines de Compétences:



- LMNP/LMP : un des support les plus performant pour quiconque souhaitant préparer sa retraite ou se constituer un complément de revenus peu ou pas fisclisés…



-Pinel ; Malraux,….

Préconisations d'opérations en adéquation avec les objectifs de chaque investisseur.

- Assurance Vie:

Sélection de produits et supports financiers

-Diversification Patrimoniale (investissements dans l'art, le vin, etc...)



Courtage Immo:

- Courtage Bancaire:

Recherche de crédit immobilier et des meilleurs conditions d'assurance.