Nicolas JOBIN

Après avoir travailler en agence, et chez l'annonceur, je suis à présent responsable de la communication d'une fédération professionnelle représentant les coopératives forestières (1ère force économique de la forêt privée française : 430 M€ de CA, 1 000 salariés) au sein de la filière des forêts et du bois français.



Spécialisations :

Stratégie de communication,

Relations médias,

Conseil,

Gestion de projets,

Partenariats,

Relation client,

Web et réseaux sociaux.



