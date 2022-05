Nicolas JOURDAIN

Mes compétences:

Management:

Directeur d'exploitation (48 personnes)

Veille au respect de la politique d'achat et de vente

Suivi des tableaux de Bord dont trésorerie

Administrateur AS400 et Google suite

Requêtes SQL, études, Analyses



Achats:

Gestion des achats et approvisionnements pour 250 Fournisseurs env.



Vente

responsable des ventes grands comptes

Mise en place des objectifs commerciaux

Accompagnement des commerciaux

Elaboration et relai de la politique commerciale

CA : 12M€

3000 clients



Technique:

Connaissances en mécanique appliquée, transmission mécanique, et autres produits techniques

Gestion du SAV: 3 techniciens pour matériel soudure, Air comprimé, Electroportatif, Chariot élévateur,Matériel de nettoyage



Management Stratégique

Management Opérationnel

Relation Fournisseurs

Relation Clients

responsable d'exploitation

responsable commercial

chef des ventes

directeur commercial