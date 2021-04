Responsable Achats et Approvisionnements au sein de la société SOUCHU RABE, je négocie les achats et gère les approvisionnements de matières premières, composants et produits finis nécessaires à la production de nos machines agricoles.

J’applique et participe également à la Politique Achats de notre groupe, le groupe GREGOIRE BESSON.





Mes compétences :

Microsoft Excel

EDIFACT

Business Objects

Microsoft Access

EDI

MVS

GENERIX

Sage ERP X3