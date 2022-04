Alexandre GOGUET

Au fil des années et des expériences d’une part en prestation de service dans des domaines d’activités hétérogènes et ensuite au sein du Colis Express, j’ai su évoluer du développement, vers le support et ensuite les systèmes.



C’est pourquoi aujourd’hui ces 3 pôles métiers m’ont permis une plus grande compréhension du rôle, de l’implication, de l’action et de l’impact du système d’information au sein de l’entreprise



Mon implication dans le système d’information de Chronopost et ensuite du groupe GEOPOST m’a permis d’appréhender l’impact de toutes prise de décisions pouvant mettre en équilibre la disponibilité de l’infrastructure informatique centre nerveux de l’information pour l’utilisateur final.

C’est pourquoi la gestion des infrastructures (conception et planification, déploiement, gestion des opérations, support) est intimement liée à l’activité métier de l’entreprise.



J’ai acquis une rigueur, une implication, une persévérance, le sens du service et une capacité d’écoute qui m’ont permis de travailler en harmonie au sein d’une équipe, mais aussi de travailler en transversale avec les autres équipes pluridisciplinaires (réseaux, supervision, outils, support …) .



L’activité en environnement de production m’a appris à prioriser, planifier, organiser les changements et d’être proactif, par la mise en œuvre de produits (Nagios, Patrol) permettant d’anticiper, gérer et sécuriser la disponibilité du système d’information.



C’est pourquoi aujourd’hui j’aimerais utiliser ma polyvalence des métiers du SI pour me diriger vers une fonction touchant au projet, permettant d’utiliser, d’appliquer mes 18 années d'expériences, et de m’investir dans un poste de coordinateur technique, Chef de projets junior, MOA.



Je reste aujourd’hui à votre entière disposition pour un entretien afin d’étudier ensemble mes compétences et motivations.



Mes compétences :

Lotus

Lotus Notes

Marimba

Microsoft SQL

Nagios

Novell

Oracle

Oracle SQL

Patrol

Red Hat