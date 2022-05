Vincent DAVID

15 années d'expériences dans le domaine informatique.



Depuis plus de nombreuses années, je travaille sur les sujets de l'EEP et des normes EDI.



Je maîtrise les normes ANSIX12, EDIFACT, GENCOD, TRADACOM et l'outil TRADEXPRESS UNIX/WINDOWS (de la société GENERIX).



J'a une bonne connaissance des processus de dématérialisation Fiscale des factures dans la norme GS1 (EDIFACT V02P01) et des contraintes légales liées aux normalisations XML et de l'archivage probatoire.



Je suis actuellement chef de projet chez SERES qui est également responsable du RVA ALLEGRO.



Mes compétences :

TRADEXPRESS

EDIFACT

XSLT

XML

Échange de données informatisé