Nicolas JOURDAIN

Spécialiste en LEAN management, amélioration continue, excellence opérationnelle et gestion du changement.

Actuellement Lean manager en charge du déploiement mondial de LEAN et TPM ( programme NCE Nestlé Continuous Excellence) pour Nespresso SA.



Optimisation des processus end to end de toute la chaine de valeur.

Optimisation des délais, des couts, de la qualité et de l'engagement et du développement des collaborateurs.



Expérience réussie de déploiement LEAN et TPM sur les usines et la supply chain du groupe et dans la fonction corporate IT chez Nestlé en temps que Lean manager.

Certifié 6Sigma / DMAIC, certification LEAN Bronze SME ( Society of Manufacturing engineers)





Précédemment en charge des business solution globales "order to cash" sur le déploiement du programme SAP GLOBE de Nestlé.

Ancien responsable de projet supply Chain SAP chez Richemont (Cartier)

Senior manager chez KPMG / CSC dans la practice business solution SAP en charge de roll out de solution pour des clients Français et internationaux.



Mes compétences :

Supply chain management

6sigma

SAP

Change management/conduite du changement

Lean management

Dmaic

Continuous improvement

Déploiement de la strategie