Nicolas JOUVET

Curieux et motivé, je suis actuellement à la recherche de nouveaux défis et projets passionnant.



Adepte de l'autoformation et apprenant vite, je peux acquérir rapidement les compétences nécessaires pour être efficace en utilisant de nouvelles technologies



Ouvert d'esprit, je saurai m'intégrer facilement dans tout groupe de travail



Au cours de mes 5 années comme consultant en développement de logiciels pour Amadeus, j'ai pu découvrir la programmation C++ et Python en entreprises, et me former à la programmation web, avec l'utilisation d'Angular



Mes compétences :

Cadence

Comsol

Electronique

Matlab

Simulation

AngularJS

Python

C++

SQL