Responsable commercial de la ville de Paris, au sein du Réseau AXA Épargne et Protection, je vous propose de nombreuses opportunités de carrière.



Plusieurs postes sont actuellement à pourvoir :

* Salarié(e) débutant ou confirmé

* Responsable de Clientèle Confirmé(e)

* Agent Mandataire (travail à temps choisi)

* Apprenti(e) (contrat d’apprentissage)



Le secteur de la finance associé à la vente conseil vous intéresse ? Vous aimez travailler en équipe ?



Alors, offrez-vous de réelles chances d'évoluer et d'envisager un plan de carrière au sein du leader mondial de la protection financière en me contactant.



Restant à votre écoute pour de plus amples renseignements.



Tél : 01 49 49 42 62

nicolas.joze@axa.fr

Paris IX



Mes compétences :

Assurance