Nicolas JUBLOT

Des études supérieures en Supply Chain m’ont permis d’acquérir les connaissances nécessaires à la gestion des processus d’approvisionnement, de production et de stockage. Au cours de ces 7 dernières années, j’ai mis en œuvre mes compétences dans un milieu industriel en étant principalement en charge de projets d’amélioration de la productivité, de méthodes logistiques et de planification.



Lors de ma dernière expérience en tant que consultant au sein de la branche Transport de l'entreprise Bombardier, j'ai eu l’opportunité d'apporter mon soutien sur la fabrication de trains innovants. Je m’épanouis pleinement dans la fonction de planificateur et coordinateur logistique car elle allie anticipation, utilisation des outils informatiques tels que SAP, et management opérationnel pour supporter la production dans la tenue des délais. J’apprécie également la recherche continue d’efficience via des projets transverses d’optimisation des processus toujours dans l’objectif d’offrir le meilleur service à la clientèle.



Mes compétences :

Supply Chain

SAP

Microsoft Project

Lean Manufacturing

Kanban

Optimisation des process

GPAO

Animation de groupes

Reporting

Gestion des stocks et approvisionnement

Ordonnancement

Planification

KPI

Gestion de la capacité

Chaine logistique

Logistique industrielle

Amélioration continue

Gestion de la production

Lean management

Microsoft Excel

Microsoft Office